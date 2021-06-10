10 июня в 00.54 в Новопервомайском Татарского района произошло возгорание в надворных постройках. В результате пожара огнём уничтожены сарай, гараж, автомобиль, баня, дровяник. Пожар был потушен в 3.50. На ликвидацию пожара привлекались три единицы техники и семь человек личного состава.

9 июня в 14.40 в Новопокровке Татарского района произошло возгорание в надворных постройках. В результате пожара огнём уничтожен сарай. Пожар потушен в 15.45. На ликвидацию пожара привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.

9 июня в 3.34 в Усть-Тарке произошло возгорание в надворных постройках. В результате пожара огнём повреждены стены веранды и потолочные перекрытия, крыша бани. Пожар потушен в 7.30. На ликвидацию привлекались три единицы техники и девять человек личного состава.