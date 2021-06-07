В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники линейного пункта полиции на станции Татарская задержали двух студентов местного колледжа, подозреваемых в краже оборудования с железнодорожной платформы.





19-летние юноши были остановлены оперативниками уголовного розыска, когда катили в сторону пункта приема металла тележку с грузом. Установлено, что подозреваемые намеревались сдать в металлолом 35-килограммовый ролик, применяемый в оборудовании рельсоукладочных машин. Оперативники выяснили, что ночью злоумышленники проникли на территорию станции Татарская, сняли с платформы три аналогичные детали и спрятали их. Затем, дождавшись начала работы приемного пункта, решили перевезти туда похищенное. Своими действиями подозреваемые причинили транспортному предприятию из Саратовской области, которому принадлежит разоборудованный вагон, ущерб в размере почти 20 тысяч рублей.





В настоящее время похищенное изъято. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). За совершение этого деяния им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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