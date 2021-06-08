25 мая Татарским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителей Омской области, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства).

Как установлено судом, Д.И. Томских и С.В. Дайснер 11 декабря 2020 года в вечернее время на территории охотничьего участка, принадлежащего ООО «Биоланд», расположенного в 3-х километрах от д. Кузнецово Татарского района Новосибирской области, не имея специального разрешения на добычу охотничьих ресурсов на территории Татарского района Новосибирской области, используя для охоты снегоболотоход марки «Ястреб», с помощью гладкоствольного охотничьего оружия марки МР 153 осуществили отстрел одной особи косули сибирской и одной особи зайца, относящихся к редким и особо ценным в хозяйственном отношении объектам животного мира. В результате указанных действий Томских Д.И. и Дайснера С.В. государству в лице Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской причинен был области ущерб в сумме 41 000 рублей.

Подсудимые полностью признали свою вину, заявили ходатайство о прекращении в отношении них уголовного дела с назначением судебного штрафа. Судом принято решение о прекращении уголовного дела в отношении Томских Д.И., Дайснера С.В. по основаниям статьи 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ, освобождении их от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 000 рублей каждому.

Постановление суда вступило в законную силу 5 июня 2021 г.