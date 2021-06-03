\"25 мая, в связи с аномально жаркой погодой и бесконтрольным самопроизвольным отключением компрессоров, раньше намеченного срока были выключены холодильные установки ЛДС, во избежание более серьезных аварий. Все мероприятия на льду откладываются до сезона 2021 - 2022 года\", - сообщается на сайте Комплекса спортивных сооружений Татарского района.

Как пишет паблик ХК \"Юность\" \"Вконтакте\", тренировочный процесс у хоккеистов «Юности» продолжается. Ребята с пользой проводят время на открытом воздухе.