В Новосибирской области транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу смартфона на железнодорожном вокзале

Накануне около 7 часов утра к сотрудникам патрульно-постовой службы полиции линейного отдела МВД России на станции Барабинск обратился с заявлением о пропаже сотового телефона 23-летний житель города Барыш Ульяновской области, который коротал ночь на железнодорожном вокзале и оставил свой телефон без присмотра на зарядке в зале ожидания.

Сотрудниками патрульно-постовой службы транспортной полиции по горячим следам были установлены приметы подозреваемого и его местонахождение. В электропоезде на станции Чаны сотрудник уголовного розыска задержал злоумышленника. Им оказался безработный и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 49 летний житель Усть-Тарского района. Мужчина сообщил, что в зале ожидания на станции Барабинск заметил поставленный на зарядку сотовый телефон и, убедившись в отсутствии свидетелей, похитил его. После посадки в электропоезд злоумышленник извлек из мобильного устройства сим-карту и спрятал похищенное в носок.

Сотрудники транспортной полиции вернули телефон законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». За это деяние предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что хищения мобильных устройств чаще всего происходят в местах зарядки аккумуляторов на территории вокзалов и в вагонах поездов, а также во время сна пассажиров, и призывают граждан внимательно относиться к своему имуществу и не оставлять его без присмотра. Пренебрежение мерами предосторожности способствует совершению краж имущества пассажиров. В случае совершения преступления необходимо незамедлительно сообщить об этом сотрудникам полиции, работникам транспортной организации или обращаться в дежурную часть.