23-25 апреля в ЛДС «Юность» г. Татарска состоится детский турнир по хоккею среди команд игроков 2007-2008 г.р. В соревнованиях примут участие команды: «Исполин» (Калачинск), Омская область), «Факел» (Куйбышев), «Снежинка» (Довольное), «Юность» (Татарский район).

23 апреля

17:00 – «Исполин» - «Факел»

19:00 – «Юность» – «Снежинка»

24 апреля

11:00 – «Факел» - «Снежинка»

13:00 – «Юность» – «Исполин»

17:00 – «Факел» - «Снежинка», товарищеский матч

19:00 – «Юность» – «Исполин», товарищеский матч

25 апреля

10:00 – «Исполин» - «Снежинка»

12:00 – «Юность» - «Факел»