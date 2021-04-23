23-25 апреля в ЛДС «Юность» г. Татарска состоится детский турнир по хоккею среди команд игроков 2007-2008 г.р. В соревнованиях примут участие команды: «Исполин» (Калачинск), Омская область), «Факел» (Куйбышев), «Снежинка» (Довольное), «Юность» (Татарский район).
23 апреля
17:00 – «Исполин» - «Факел»
19:00 – «Юность» – «Снежинка»
24 апреля
11:00 – «Факел» - «Снежинка»
13:00 – «Юность» – «Исполин»
17:00 – «Факел» - «Снежинка», товарищеский матч
19:00 – «Юность» – «Исполин», товарищеский матч
25 апреля
10:00 – «Исполин» - «Снежинка»
12:00 – «Юность» - «Факел»
Источник: КСС