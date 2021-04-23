21 апреля в Татарском районе ОАО «Гигант», СПК колхоз «Дмитриевский», СПК колхоз «Колос», СПК «Розентальский» приступили к весенним полевым работам по закрытию влаги и боронованию многолетних трав. Всего раннее весеннее боронование многолетних трав на эту дату было проведено на площади 770 га.

В этом году в Татарском районе яровой сев планируется провести на площади 114,7 тыс. га. Зерновые культуры будут посеяны на 84,9 тыс. га, в том числе пшеница - на 57,4 тыс. га, ячмень – на 15,7 тыс. га, овес – на 5,1 тыс. га. Кормовыми культурами будет засеяно 29,8 тыс. га, в том числе однолетние травы – на 13,6 тыс. га, технические культуры – на 9,3 тыс. га, силосные культуры – на 6,6 тыс. га. Также планируется поднять и обработать 17,9 тыс. га паров. На 21 апреля к посевной подготовлено 76,9 тыс. га земли, или 67,4%, а также 100% семян – 16,1 тыс. тонн. Процент семян высоких репродукций от засыпанного объема составляет 35%. Приобретено 142 тонн семян кукурузы,1 тыс. 242,2 тонн зерновых высших репродукций, приобретение семян зерновых продолжается. В полном объеме подготовлены к посевной семена кормовых культур. Более 59% семенного материала будет протравлено это 9,4 тыс. тонн, более 50 тыс. га посевов подвергнутся гербицидной обработке. Приобретено 2 тыс. 42,2 тонн азотных и азотно-фосфорных, азотно-магниевых удобрений. Органических удобрений на 21 апреля было вывезено 32 тыс. 503,2 тонн.

Потребности в топливе и смазочных материалах составляют: дизтопливо – 2 тыс. 434,5 тонн, бензин – 81,2 тонны, дизельная смазка – 51 тонна. Обеспеченность на 21 апреля составляла ДТ - 87%, бензин - 89%, масло - 90%. Всего на поля района выйдут для проведения работ 196 энергонасыщенных тракторов с широкозахватными орудиями, 99 единиц тракторов класса К-700 и выше, 43 трактора ХТЗ, 15 тракторов ТГ90, 220 тракторов МТЗ. Готовность машинно-тракторного парка на 17 апреля составляла: трактора - 95%, грузовые автомобили - 100%, прицепной инвентарь – 94%. За три месяца 2021 г. хозяйствами района было приобретено шесть тракторов, из которых три единицы К-700, и 30 единиц сельхозоборудования - всего на сумму более 55 млн руб.

По информации управления сельского хозяйства администрации Татарского района, для проведения весенне-полевых работ в районе необходимо 383,3 млн руб. Это: 292,2 млн руб. собственных средств, 59 млн руб. кредитных средств и 44 млн руб. субсидий.

Комплексную подготовку к посевной, согласно постановления главы Татарского района от 20 апреля, планируется завершить до 5 мая.