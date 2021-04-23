Постановлением Губернатора Новосибирской области от 20 апреля 2021 г. №89 на территории Новосибирской области с 23 апреля 2021г. установлен пожароопасный сезон 2021 г.

С этой даты сотрудниками Отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС в Татарском и Усть-Таркском районах будут проводиться рейдовые осмотры, обследования территорий населенных пунктов, садоводческих объединений, земель сельхозназначения в целях контроля очистки территорий от сухой травянистой растительности и другого горючего мусора, а также соблюдением порядка использования открытого огня и разведения костров.

Хочется еще раз напомнить населению, руководителям учреждений и организаций, главам муниципальных образований Татарского и Усть-Таркского районов Новосибирской области, директорам сельскохозяйственных предприятий, руководителям КФХ о соблюдении требований пожарной безопасности на придомовых территориях и дачных участках, в дачных обществах, в границах населенных пунктов, а также за пределами населенных пунктов, на территории организаций и учреждений, а также на землях сельхозназначения:

- В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

- На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов.

Пожарный надзор напоминает, что нарушение требований пожарной безопасности по ст. 20.4 КоАП РФ влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тыс. руб.; на должностных лиц – от 6 до 15 тыс. руб.; на индивидуальных предпринимателей - от 20 до 30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 150 до 200 тыс. руб.

Телефоны экстренных служб: 01 – стационарный телефон; 101- сотовые операторы; 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Ю.Л. Филатова, начальник ОНД и ПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам