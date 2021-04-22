Награждение прошло в рамках встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села. Встреча проходила в режиме видео-конференц связи. В рамках мероприятия были подведены итоги первого года реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», а также региональных проектов по развитию систем социальной сферы в сельской местности. В работе приняли участие представители профильных министерств и ведомств Правительства Российской Федерации, а также региональных органов власти субъектов Российской Федерации.

В сфере развития физической культуры и спорта на селе благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации была вручена тренеру – преподавателю МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Татарского района Новосибирской области Александру Путерласу.

Александр Семёнович один из самых активных спортсменов-ветеранов Татарского района. Стал победителем по гиревому спорту в зональных соревнованиях III зимней Спартакиады пенсионеров Новосибирской области.

Воспитанники приезжают тренироваться к Александру Семеновичу с ближайших поселений Татарского района. Для тех детей кто не может приехать на тренировочные занятия, Александр Семенович выезжает в общеобразовательные школы сельских поселений района и проводит занятия. Активно участвует во всех мероприятиях по реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни».

Под руководством Александра Путерласа спортсмены традиционно становятся победителями и призерами соревнований различного уровня, участвуют в соревнованиях Новосибирской области и занимают призовые места, а также участвуют в турнире по гиревому спорту Новосибирской области «Сибирский богатырь». Под его руководством команда заняла первое общекомандное место по гиревому спорту на V спартакиаде муниципальных образований Новосибирской области.