Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего жителя села Киевка Татарского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В Татарский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления поступило сообщение об обнаружении 65-летнего жителя села Киевка Татарского района в собственном жилище без признаков жизни, с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти. Следователем во взаимодействии с оперативными сотрудниками отдела уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции межмуниципального отдела полиции МВД России «Татарский» были организованы мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

При опросе граждан из круга общения погибшего, осмотра записи камер видеонаблюдения, установленных на административном здании вблизи жилища, правоохранительные органы получили информацию о лицах, посещавших потерпевшего незадолго до его смерти.

Установленный в ходе проведенных мероприятий местный 35-летний житель в ходе следственных действий изобличил себя в умышленном причинении смерти потерпевшему.

В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь на 05.12.2020 обвиняемый распивал спиртное в доме у потерпевшего вместе с потерпевшим и общей знакомой. Далее межу обвиняемым и потерпевшим завязалась ссора, в ходе которой обвиняемый умышленно нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами, а также стеклянной бутылкой в область головы и по другим частям тела, причинив последнему телесные повреждения, от которых потерпевший скончался через непродолжительное время на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу заместителем Татарского межрайонного прокурора Новосибирской области утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время дело поступит в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.