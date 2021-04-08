Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким ростом пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности. Повсеместно вдоль автомобильных дорог, на лугах, осуществляется выжигание сухой травы. На полях сжигается стерня, пожнивные остатки, разводятся костры и сжигается мусор у домов и на объектах различной форм собственности. Весенние палы становятся обыденностью, как для хозяйств, так и для владельцев личных приусадебных участков. Так за весенне-летний период 2020 г. в Татарском районе было зафиксировано 250 термических точек, в 2019 г. – 70 термических точек. Рост 257% .

Существует ошибочное мнение, что жечь весной прошлогоднюю траву полезно для природы и что после палов зелень растет лучше. В действительности, нет ничего более вредного для природы, чем огонь. Конечно, через некоторое время после палов сквозь черноту пожарища начинает пробиваться зелень, но здесь уже не увидишь прежнего разнотравья. А вот многолетние сорняки с мощной развитой корневой системой легко переносят палы и потом захватывают большие освободившиеся территории.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ необходимо обеспечивать своевременную очистку территорий от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 м. от зданий и сооружений. Также запрещается на территориях поселений устраивать свалки горючих отходов. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений вводится запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок. Около дома на весь весенний и летний период необходимо обеспечить наличие емкости (бочки) с водой или огнетушителя.

Если около вашего дома горит мусор или сухая трава, попробуйте потушить огонь самостоятельно, забив его ветками, засыпав землей, залив водой. При обнаружении возгорания немедленно сообщите в пожарную охрану по тел. 01, 101 или 112, точно назвав адрес места происшествия.

Осенью сельхозпредприятия не везде успевают убрать с полей солому. А весной поднять ее сложно, техника ломается. Как вариант – запахивание, однако эта работа требует дополнительных затрат. Дешевле - поджечь. В итоге целые районы задыхаются в дыму. Отдельные руководители, несмотря на запрет, санкционируют проведение сельхозпалов.

Многие жители в выходные дни проводят время на природе возле водоемов и рек, выезжают на рыбалку и на отдых. Часто такой досуг сопровождается разведением костров, а это вполне может послужить причиной природных пожаров. Особую тревогу вызывают случаи, когда виновниками, а иногда и жертвами пожара становятся дети. С приходом тепла дети большую часть времени проводят на улице, нередко с друзьями жгут костры и все это вполне может обернуться крупным пожаром.

Пожарная часть №116 Татарского района напоминает об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Так, согласно ч.1 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тыс. руб.; на должностных лиц — от 6 до 15 тыс. руб.; на юридических лиц - от 150 до 200 тыс. руб. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тыс. руб.; на должностных лиц — от 15 до 30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 200 до 400 тыс. рублей.

Е.А. Ясьмо, заместитель начальника ПЧ №116