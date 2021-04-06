Прокурор Чановского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по материалам прокурорской проверки в отношении в отношении гражданки Х. 1980 года рождения, которая в январе 2020 года путем представления заведомо ложных сведений о нуждаемости в улучшении жилищных условий, совершила хищение бюджетных денежных средств в сумме 1 млн 156 тыс. руб., выделенных в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Новосибирской области».

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, указанное лицо, в январе 2020 г. из корыстных побуждений предоставила в администрацию Чановского района заявление о включении её в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в рамках государственной программы без законных к тому оснований. С целью незаконного получения выплат, Х. приложила к заявлению документы, подтверждающие признание её и членов её семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий, умолчав о том, что в собственности членов её семьи имеется жилой дом общей площадью 149,6 кв.м., и она фактически не является нуждающейся в улучшении жилищных условий.

В результате незаконных действий Х. из бюджета похищено 1 млн 156 тыс. руб., а государству причинен ущерб в особо крупном размере. Уголовное дело рассмотрит по существу Чановский районный суд.