31 марта в межмуниципальный отдел полиции МВД России «Татарский» поступило сообщение о том, что в 19 часов 30 минут в одном из магазинов, расположенных по улице Ленина, в городе Татарске, неустановленный мужчина похитил алкогольную продукцию. Ущерб составил почти 1500 рублей. При проведении оперативно-розыскных мероприятий участковым уполномоченным МО МВД России «Татарский» был задержан 27-летний безработный житель г. Татарска. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.