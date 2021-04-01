18 марта состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Татарского района, решением заместителя главы Татарского района, в связи с запуском строительства объекта многоквартирного жилого дома расположенным по ул. Закриевского между пер. Кооперативный пер. Школьный, где размещены экстренные службы правоохранительной системы Национальная гвардия, Пожарная охрана, Межмуниципальный отдел МВД России «Татарский» и большой интенсивности дорожного движения, в целях обеспечения безопасности жителей г.Татарска было принято решение об ограничении движения на участке по ул. Закриевского от пер. Кооперативный до пер. Школьный, с установкой дорожных знаков 3.18.1 «Поворот на право запрещён», 3.18.2 «Поворот на лево запрещён», 3.2 «Движение запрещено».

В целях пресечения нарушений водителями транспортных средств требований установленных дорожных знаков на данном участке в течении трех дней сотрудниками полиции велась профилактическая работа по недопущению административных нарушений и не составлялись административные протоколы за нарушение требований установленных дорожных знаков. Но опасность только возрастала, возникали заторные аварийные ситуации, в связи с подвозом тяжелой техники строительных материалов, проявлением гололедных явлений, так как водители транспортных средств игнорировали требования дорожных знаков и продолжали движения на указанном участке, было принято решение принимать более убедительные меры через штрафные санкции. После применения штрафных санкций аварийная ситуация стабилизировалась.

Уважаемые водители будьте внимательны к установленным дорожным знакам и выполняйте их требования!

МО МВД России «Татарский»