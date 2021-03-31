В Новосибирской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в хранении наркотических средств

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» задержан житель Новосибирской области, подозреваемый в хранении наркотических средств растительного происхождения в крупном размере.

В ходе осмотра гаража, расположенного по месту проживания задержанного, в городе Татарске Новосибирской области, сотрудниками полиции обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана массой более 1 кг.

Как пояснил 40-летний мужчина, марихуану он хранил для личного потребления. Ранее он уже привлекался за аналогичное преступление.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере»

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.