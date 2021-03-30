Вечером 29 марта на трассе «Иртыш» в Татарском районе автомобиль Ниссан Тиида столкнулся с большегрузом МАН.

Водитель легкового автомобиля - женщина 1983 года рождения с тремя детьми ехала со стороны Новосибирска в сторону Омска и на 925 км трассы в 19.20 не справилась с управлением и вылетела на полосу встречного движения. «В результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров Ниссана, в том числе трое детей 2007, 2009 и 2017 г.р. Водитель Ниссана скончалась по пути в больницу, остальные пострадавшие госпитализированы. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия», - прокомментировал начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.