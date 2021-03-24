Добавить комментарий (1)

С 13 марта в Татарске на участке на ул. Закриевского между пер. Школьный и Кооперативный, проводится строительство многоэтажного дома, что осложняет аварийную ситуацию в данном месте, мешает движению в обе стороны, так как участок дороги наполнен передвижением крупногабаритной строительной техники и осуществляется подвоз строительных материалов.

В связи с этим на вышеуказанном участке комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Татарского района было принято решение организовать одностороннее движение в сторону железнодорожного вокзала с закрытием одной полосы для движения транспорта во встречном направлении до момента окончания строительства жилого дома на пересечении ул. Закриевского - пер. Школьный. На данном участке с 23 марта установлены дорожные знаки со стороны пер. Школьный дорожный знак 5.5 «дорога с одностороннем движением», на пер. Кооперативный установлен дорожный знак 3.18.1 «поворот на право запрещён» и со стороны ул. Ленина дорожный знак 3.18.2 «поворот на лево запрещён», а также установлен дорожный знак 3.2 «движение запрещено» со стороны пер. Кооперативный в сторону пер. Школьный.

Действие дорожного знака 3.2 не распространяется на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из неё на ближайшем к месту назначения перекрестке и на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид».

Действие дорожных знаков 3.2, 3.18.1, 3.18.2- не распространяется на маршрутные транспортные средства.