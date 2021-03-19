18 марта начался плей-офф этап открытого Чемпионата Татарского района по хоккею «Кубок генерала Телегина». В розыгрыше кубка участвуют: «Луч» (Татарск), «Сибирь» (Чистоозерный район), «Чаны», «Сибиряк» (Калачинский район).

18 марта «Чаны» обыграли «Сибирь» со счетом 3:1. 19 марта в 20.00 в ЛДС \"Юность\" состоится вторая встреча команд. По регламенту в полуфинале команды играют до двух побед одной из команд. При счете в серии 1:1 играется третий, решающий матч.

Команды «Луч» и «Сибиряк» разыграют путевку в финал 23 и 24 марта.

В финале игра проходит до трех побед. При счете в серии 2:2, играется пятый решающий матч.