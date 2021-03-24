По поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина Татарской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Татарской межрайонной прокуратурой по поручению заместителя Генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина проведена проверка, в ходе которой в МУП «Водоканал» города Татарска выявлены нарушения требований законодательства при предоставлении населению города коммунальной услуги по холодному водоснабжению.

Установлено, что в период с 1 по 11 февраля 2021 г. на улице Краснознаменная г. Татарска произошел порыв трубы централизованной системы холодного водоснабжения, повлекший подтопление подходов к водозаборной колонке и обочины проезжей части дороги. После выполнения ремонтных работ по устранению течи МУП «Водоканал» города Татарска был неправомерно ограничен доступ граждан к водозаборной колонке.

В этой связи межрайонным прокурором руководителю хозяйствующего субъекта внесено представление об устранении выявленного нарушения закона, по результатам рассмотрения которого, безопасный и беспрепятственный доступ граждан к водозаборной колонке восстановлен.