Благодаря автоматической передаче сообщения пожарного извещателя в оперативные службы удалось избежать трагедии в Татарском районе Новосибирской области. Ранним утром своевременный вызов позволил пожарным МЧС России спасти пенсионерку из задымлённого частного дома и не допустить уничтожения её имущества.

Сигнал автономного дымового пожарного извещателя, сработавшего на задымление, поступил в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) г. Татарск 18 марта в 04:34 местного времени, после чего диспетчер ЕДДС оперативно сообщила о возгорании экстренным службам. Через пять минут огнеборцы уже были на месте инцидента.

Войдя в частный дом, который был полностью заполнен едким дымом, дежурный караул в составе звена газодымозащитной службы обнаружил женщину преклонного возраста без сознания возле входной двери. Специалисты МЧС России вывели пенсионерку на свежий воздух и передали врачам скорой медицинской помощи. В настоящий момент пострадавшая находится в районной больнице города Татарска, где ей оказывают всю необходимую помощь.

Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание на начальной стадии и в 04:45, через 11 минут после передачи сигнала от извещателя, завершили все неотложные работы. Как оказалось, у печи загорелось одеяло. Своевременное оповещение о происшествии помогло не допустить крупного пожара и уничтожения жилья. Площадь горения составила один квадратный метр.

Дознаватели МЧС России рассматривают несколько причин возникновения пожара, основная из которых - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Для справки:

По статистике удушье человека в дыму происходит в течение девяти минут. С начала 2021 года на территории Новосибирска произошло более 1100 пожаров, при которых спасены 289 человек, погибли 72, травмированы 80.