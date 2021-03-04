3 марта в отделении по вопросам миграции МО МВД России «Татарский» полицейские проконсультировали работодателей и иностранных граждан по вопросам соблюдения трудовых отношений. Участникам профилактических бесед раздали памятки.

Так для получения патента иностранный гражданин в течение 30 календарных дней со дня въезда в РФ представляет пакет документов лично или через уполномоченную субъектом РФ организацию в территориальный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Временно пребывающий в России иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта РФ, на территории которого ему выданы разрешение на работу или патент.

Работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся гражданами РФ, имеют право привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы и достигших возраста 18 лет, при наличии у иностранного гражданина патента, выданного в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Организации, оказывающие услуги по трудоустройству иностранных граждан на территории РФ, в течение 3-х рабочих дней со дня трудоустройства иностранного гражданина обязаны уведомлять об этом территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Патент выдается иностранному гражданину на срок от 1 до 12 месяцев. Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.

Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский»