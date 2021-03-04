26 февраля 2021 г. Татарским районным судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Р.А. Фляку.

Органами предварительного следствия Фляк обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

Так Фляк и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств наркозависимым лицам в г. Татарске. Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо незаконно приобрело наркотическое средство 1 – фенил-2-(1-пирролидинил)-1-пентанон (α-PVP), который является производным наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой не менее 43,65 грамм, которое затем умышленно передало посредством тайника-закладки, организованного в Татарске Фляку.

Фляк 18 февраля 2021 г. сбыл путём организации тайников-закладок не менее 10,86 грамм наркотического средства, оборот которого в РФ запрещён. Наркотики были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции из тайников-закладок, организованных Фляком, в ходе осмотра места происшествия. В момент задержания сотрудниками полиции у Фляка находилось при себе 32,79 грамма наркотического средства.