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Министерство обороны Российской Федерации приглашает на военную службу по контракту молодых людей от 18 до 40 лет. Граждане, имеющие высшее либо среднее профессиональное образование имеют право проходить военную службу по контракту в любом субъекте РФ вместо службы по призыву. Денежное довольствие – от 30 тыс. руб. Жилищное обеспечение служебными жилыми помещениями, общежитием либо получение денежно компенсации за наем жилого помещения.

По вопросам прохождения службы по контракту следует обращаться в военный комиссариат по г. Татарску, Татарскому, Чистоозерному и Усть-Таркскому районам по адресу: г. Татарск, ул. Садовая, 107, тел. 8 (383 64) 26-332.    

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