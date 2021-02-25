XXIV зимние сельские спортивные игры Новосибирской области в Татарске
- шашки, Центральная библиотека.
- гиревой спорт, СК «Космос».
- соревнования дояров, доение коров на стенде.
- соревнования механизаторов, вождение трактора, стадион «Локомотив».
- соревнования спортивных семей, дартс, педколледж.
15.00 – соревнования спортивных семей, лыжные гонки, лыжная база.
- шашки, Центральная библиотека.
- шорт-трек (финальные забеги), ЛДС «Юность».
- гиревой спорт, СК «Космос».
- соревнования спортивных семей, комбинированная эстафета, стадион «Локомотив».
10.30 - соревнования механизаторов, лыжные гонки, женщины, 2 км.
11.00 - соревнования механизаторов, лыжные гонки, мужчины, 3 км.
17.15 – хоккей, матч между любительскими командами Новосибирской и Омской областей в честь Молодежного чемпионата мира по хоккею – 2023.
11.30 - соревнования механизаторов, гиревой спорт, СК «Космос».
- соревнования по лыжным гонкам (смешанные эстафеты), лыжная база.
15.00 - ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ, НАГРАЖДЕНИЕ, стадион «Локомотив».