XXIV зимние сельские спортивные игры Новосибирской области в Татарске

26 февраля, пятница

10.00 - шахматы, РДК «Родина».

- шашки, Центральная библиотека.

- гиревой спорт, СК «Космос».

- соревнования дояров, доение коров на стенде.

- соревнования механизаторов, вождение трактора, стадион «Локомотив».

- соревнования спортивных семей, дартс, педколледж.

11.00 - шорт-трек (предварительные забеги), ЛДС «Юность».

11.00 – лыжные гонки, женщины, 5 км., лыжная база.

12.30 – лыжные гонки, мужчины, 10 км., лыжная база.

15.00 – соревнования спортивных семей, лыжные гонки, лыжная база.

27 февраля, суббота

10.00 - шахматы, РДК «Родина».

- шашки, Центральная библиотека.

- шорт-трек (финальные забеги), ЛДС «Юность».

- гиревой спорт, СК «Космос».

- соревнования спортивных семей, комбинированная эстафета, стадион «Локомотив».

10.30 - соревнования механизаторов, лыжные гонки, женщины, 2 км.

11.00 - соревнования механизаторов, лыжные гонки, мужчины, 3 км.

12.00 – соревнования дояров, лыжные гонки, женщины, 2 км.

12.30 – соревнования дояров, лыжные гонки, мужчины, 3 км.

16.00 - ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ИГР, стадион «Локомотив».

17.15 – хоккей, матч между любительскими командами Новосибирской и Омской областей в честь Молодежного чемпионата мира по хоккею – 2023.

28 февраля, воскресенье

10.00 - соревнования дояров, гиревой спорт, СК «Космос».

11.30 - соревнования механизаторов, гиревой спорт, СК «Космос».

- соревнования по лыжным гонкам (смешанные эстафеты), лыжная база.

15.00 - ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ, НАГРАЖДЕНИЕ, стадион «Локомотив».