



Анна увидела во сне, как Божия Матерь причащает из золотого потира отца Михаила. Проснулась она с мыслью, что отец будет освобожден. Радостная, поспешила в тюрьму с передачей. «Пятаев? — переспросил надзиратель. — Сегодня ночью расстрелян».

«Воспитаешь… с Божьей помощью»

В 1929 году в связи с принудительной коллективизацией большевики предприняли очередное «наступление» на Церковь. По всей стране священнослужителей арестовывали по лживым обвинениям в антисоветской деятельности, доносительство процветало.

Известный на всю округу священник Богоявленской церкви села Малокрасноярка Омской епархии, отец Михаил Пятаев предчувствовал свой скорый арест. Беспокоились и его близкие.

Бывший учитель, отец Михаил мог без труда оставить священнослужение и устроиться на «гражданке». Друг детства отца Михаила, который работал в московской милиции, даже предлагал ему помощь в поиске светской работы.

«Михаил, мне очень жаль, — писал он, — ты был учителем, а теперь стал священником. Не подумай дурного, я тебе это говорю не потому, что плохо отношусь к духовенству, но сейчас неподходящее для священнослужителей время. Я тебе предлагаю приехать в Москву и снова поступить на работу учителем. Я помогу тебе устроиться на работу и найти жилье».

За два дня до ареста отца Михаила его жена, матушка Евфросиния, напомнила ему об этом письме и сказала:

— Давай-ка собирайся и уезжай. Тебе написал тогда твой друг, послушайся теперь его совета.

— Нет, Евфросиния, — сказал отец Михаил, — я никуда не уеду, я дал присягу. Как я могу изменить Богу и народу? Никогда! Я знаю, что иду на верную смерть, но такова воля Божия! А ты детей всех вырастишь и с Божьей помощью воспитаешь, никого не растеряешь.

— А детей-то сколько!.. — всплеснула руками жена.

— Ну что же сделаешь, воспитаешь… с Божьей помощью.

В это время у отца Михаила и Евфросинии Фроловны было семеро детей, восьмой ребенок — дочь Юлия — родилась уже после расстрела отца…

«Пятаевская» сирень

Крестьянский сын, он родился в селе Мачкасы Кузнецкого округа Пензенской губернии. Закончил сельскую школу, выучился в Москве на учителя, приехал в Саратов и стал учить детей русскому языку и литературе. Женился на дочери саратовского купца Иванова, Ефросинии.

Узнав о столыпинской переселенческой программе и льготах для переселенцев, молодая семья решилась отправиться в Сибирь. Так Пятаевы оказались в Омске.





Михаил по-прежнему учительствовал, а в 1917 году поступил псаломщиком в омский Крестовоздвиженский собор и задумался о священстве.

Начало гонений на веру только укрепило его желание посвятить жизнь Церкви. Когда в 1918 году красные заняли Омск, красногвардейцы на лошадях въехали в его родной собор и начали крушить все, что попадалось под руку. Когда красные ушли, Михаил твердо решил стать священником. Вскоре после этих событий архиепископ Сильвестр (Ольшевский) рукоположил его во диакона.

До 1921 года диакон Михаил служил в Омске, а затем попросил архиерея перевести его в село — в городе с большой семьей было трудно прокормиться. Его перевели в Богоявленский храм села Малокрасноярка, где проживало несколько богатых купеческих семейств, по-прежнему щедро жертвовавших на храм.

Здание церкви в Малокрасноярке было деревянное, ухоженное, выкрашенное в нарядный розовый цвет. Купола сияли позолотой. Отец Михаил с большой любовью относился к своему приходу. Вокруг храма он посадил сирень, обсадил сиренью аллею, ведущую к храму; прихожане стали называть ее «пятаевской».

«Да уж ладно, Вася, прощаю»

Отец Михаил вскоре стал славиться на всю округу своей любовью к беднякам. Он не только не брал с них денег за требы, но и нередко помогал деньгами и продуктами. Когда состоятельный человек ему что-то жертвовал, батюшка тут же делился с прихожанами.

Отец Михаил не чурался физической работы, сам ловил рыбу и большую ее часть раздавал беднякам и нищим. Однажды, наловив рыбы, он заморозил ее, сложил в мешок и поставил его в сенях. Вдруг слышит — из сеней доносится какой-то подозрительный шум. Выйдя, отец Михаил увидел, что двое нищих, утащив мешок, дерутся за рыбу.

Застигнутые врасплох, они испугались, и один из них сказал:

— Отец Михаил, прости.

— Да уж ладно, Вася, прощаю, но так нельзя делать, это ведь грех, я вам так дам.

Священник завел нищих в комнату и сказал жене:

— Они замерзли, давай-ка налей им щей, покорми их.

Евфросиния Фроловна поставила на стол щи, другую еду и накормила их.

«Куминов систематически занимается антисоветской агитацией»

В 1928 году в храм к отцу Михаилу был назначен второй священник — отец Иоанн Куминов. Отец Иоанн тоже был крестьянского происхождения, и тоже учитель по образованию, однако в отличие от отца Михаила — потомственный сибиряк. Он родился в селе Куликовском Тюкалинского округа Тобольской губернии, закончил учительскую семинарию в Омске, вплоть до 1922 года работал инспектором народных училищ.

Как и отец Михаил, он был глубоко верующим христианином. Именно столкновение лицом к лицу с гонителями веры после революции сподвигло его к тому, чтобы пойти по священническому пути.

6 января 1930 года праздничное Рождественское богослужение в Богоявленском храме совершал отец Иоанн, а отец Михаил регентовал на клиросе. По окончании литургии отец Иоанн произнес проповедь, в которой, в частности, призвал молодых людей и их родителей чаще посещать церковь и молиться Богу:

«Посылайте своих детей в церковь, и пусть они там молятся Богу. Не слушайте, кто вам что говорит, вас и так задавили непосильными налогами и теперь агитируют и хотят ввести в заблуждение».

Как явствует из дела отца Иоанна и отца Михаила, именно эти «неосторожные» слова священника были использованы властями в качестве повода для ареста.

Усилению антисоветского «акцента» проповеди поспособствовали «политически грамотные» прихожане. Так, прихожанка Дарья Баркова, выйдя из храма, стала всем говорить, будто отец Иоанн произнес антисоветскую проповедь. В пересказе Барковой слова священника уже звучали так: «Вас советская власть задавила непосильными налогами, вас одурманивают, ваших детей не пускают в церковь и в школах не учат божественному, не верьте, что вам говорят советские работники, они вам затуманивают головы».

Женщины убеждали ее не распускать по селу подобных слухов, иначе священников могут арестовать, но та не унималась. Впоследствии, вызванная на допрос, она лжесвидетельствовала о священнике, сказав, что «Куминов систематически занимается антисоветской агитацией».

«На почве органической ненависти к советской власти»

Священников арестовали вскоре после праздника Рождества Христова и отправили в тюрьму в город Каинск.

Уполномоченный ОГПУ принялся вызывать на допросы крестьян из Малокрасноярки. Большинство из них отказались лжесвидетельствовать в отношении священников. «Нужные» показания дали председатели сельсовета и колхоза, а также их жены.

В тюрьме, где сидели отец Иоанн и отец Михаил, подследственных жестоко пытали. У живых людей клещами вырывали зубы с золотыми коронками, беспощадно били, так что у многих заключенных были выбиты все зубы и поломаны ребра. Следователь ОГПУ на допросах безжалостно избивал священников, а однажды с издевкой приказал надзирателям вылить на отца Михаила содержимое параши.

Следователь требовал, чтобы отец Иоанн и отец Михаил подписались под заранее составленными «собственными» показаниями о том, что они и члены церковного совета занимались организацией крестьян Малокрасноярки на борьбу с колхозами и советской властью. Священники отказались лжесвидетельствовать.

Тогда 7 февраля 1930 года отца Михаила и отца Иоанна ознакомили с постановлением о предъявлении обвинения. В нем было написано: «Означенные граждане изобличаются в том, что на почве органической ненависти к советской власти, ее мероприятиям, проводимым на селе, и используя свое положение священнослужителей Пятаев и Куминов использовали религиозные предрассудки несознательного крестьянства и при поддержке зажиточной части деревни проводили контрреволюционную деятельность на срыв мероприятий, запугивая крестьян провокационными слухами о близком падении советской власти, якобы на основании „Писания Божия“…»

«Божия Матерь причащает из золотого потира»

21 февраля тройка ОГПУ приговорила священников Михаила Пятаева и Иоанна Куминова к расстрелу, а их семьи к ссылке на север.

28 февраля отцу Михаилу дали свидание со старшей дочерью Анной, приехавшей в Каинск. Свидание было через решетку. Священник попросил:

— Анна, дай мне свою косу.

Она протянула ему через решетку косу, и вся коса у нее была потом мокрая от слез.

— Папа, что ты плачешь? — спросила она.

— Мне очень тяжело, потому что вас так много, и вы остаетесь одни.

В эту ночь Анна увидела во сне, как Божия Матерь причащает из золотого потира отца Михаила. Проснулась она с мыслью, что отец будет освобожден. Радостная поспешила она в тюрьму с передачей.

— Пятаев? — переспросил надзиратель. — Да он сегодня ночью расстрелян.

Отец Михаил и отец Иоанн были расстреляны 28 февраля 1930 года в 11 часов вечера и погребены в безвестной общей могиле в городе Каинске (с 1935 г. — г. Куйбышев, Новосибирская область). Впоследствии на месте захоронения был построен завод, и могилы были уничтожены.

В 1999 году священномученики Михаил Пятаев и Иоанн Куминов были канонизованы как местночтимые святые Омской епархии.

В 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви они были причислены к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских.

См. житие священномучеников Михаила Пятаева и Иоанна (Куминова), составленное игуменом Дамаскином (Орловским)

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