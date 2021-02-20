XXIV зимние сельские спортивные игры Новосибирской области

20 февраля в 13.30 на лыжной базе «Березовая роща» состоится открытие соревнований по биатлону, затем начнутся первые старты.

В ЛДС «Юность» начинаются соревнования по хоккею среди команд 3-й группы.

20 февраля

15:00 «Кольцово» - «Усть-Тарка»

17:00 «Кедр» (Кыштовка) - «Беркут» (Убинское)

21 февраля

10:00 «Кочки» - «Кольцово»

12:00 «Беркут» - «Колос» (Довольное)

15:00 «Кочки» - «Усть-Тарка»

17:00 «Колос» - «Кедр»

22 февраля

9.00 - полуфинал

11.00 - полуфинал

13.00 - финал, матч за 3-е место

15.00 – финал, матч за 1-е место

Сборная Татарского района по хоккею играет в эти дни в Чике. Здесь первенство оспаривают команды Куйбышевского, Коченевского, Новосибирского, Мошковского, Тогучинского, Сузунского и Татарского районов. 19 февраля «Сибирские волки» обыграли команду Мошковского района со счётом 11:3. Шайбы в ворота соперников забросили Александр Буторин, Александр Власов, Александр Комаров, Андрей Горелов, Алексей Фрибус, Евгений Бражников и Глеба Харченко, дублем отметились Сергей Бражников и Владислав Ляхович. Ворота защищали: Денис Белопольский и Роман Курасов.