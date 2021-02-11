Судебные приставы взыскали с жителя Татарска 165 тысяч рублей компенсации морального вреда за совершенное преступление. 33-летний мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры избил двух своих знакомых - супружескую пару. За совершение преступлений предусмотренных ч.2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» по решению Татарского районного суда Новосибирской области злоумышленника приговорили к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, отработке 300 часов обязательных работ и выплате пострадавшим компенсации морального вреда.

После вступления решения суда в законную силу, судебный пристав возбудил исполнительное производство и вынес постановления о временных ограничениях в отношении недвижимости, принадлежащей должнику. Также, с гражданином была проведена профилактическая беседа о необходимости исполнения обязательств и возможных последствиях неисполнения решения суда.

В результате принятых мер, мужчина полностью погасил задолженность перед пострадавшими.