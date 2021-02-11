Следователи линейного отдела МВД России на станции Барабинск возбудили уголовное дело в отношении троих жителей города Татарска, неоднократно судимых за кражи и подозреваемых в хищении рельса с целью заработать денежные средства на спиртное. В ходе расследования установлено, что приходящиеся друг другу родственниками трое мужчин в возрасте 34 лет, 41 года и 43 лет шли трудоустраиваться и увидели несколько демонтированных рельсов вдоль железнодорожного тупикового пути, ведущего к пункту приема металлического лома.



С помощью подручных средств фигуранты похитили трехметровый отрезок рельса, отвезли и сдали его в качестве металлолома.



Вырученные денежные средства в сумме 1900 рублей подозреваемые в этот же день потратили на приобретение алкоголя и сигарет.

Похищенное было изъято сотрудниками уголовного розыска линейного пункта полиции на станции Татарская. За кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время транспортные полицейские проверяют их причастность к другим имущественным преступлениям.