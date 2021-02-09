3 февраля 2021 года Чановским районным судом Новосибирской области вынесен приговор в отношении Ионова Данилы и Хализова Максима.

Ионов Данила совершил покушение на грабеж; кражу чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение; умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба.

Ионов Данила и Хализов Максим совершили разбой, с незаконным проникновением в жилище, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, при следующих обстоятельствах:

Первое преступление:

5.03.2020 около 21 часа 00 минут Ионов Д.В. и несовершеннолетнее лицо в отношении которого, выделено уголовное дело в отдельное производство, находились на тротуаре в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области, где увидев идущую по тротуару во встречном направлении потерпевшую А.., у которой в руках находились полимерный пакет и женская сумка, Ионов Д.В. умышленно с корыстной целью, схватил руками женскую сумку и рывком вырвал ее у потерпевшей А.. В результате сумка упала на землю возле потерпевшей А., другое лицо, уголовное преследование в отношении которого, осуществляется в отдельном производстве, подбежало и схватило лежащую на тротуаре женскую сумку. После этого Ионов Д.В. и другое лицо, уголовное преследование в отношении которого, осуществляется в отдельном производстве, скрылись с места совершения преступления. Однако Ионов Д.В. по независящим от него обстоятельствам довести свой преступный умысел до конца не смог, так как фактически никаким имуществом не воспользовался.

Второе преступление:

6.03.2020 года около 03 часов 00 минут, Ионов Д.В. и другое несовершеннолетнее лицо, уголовное преследование в отношении которого осуществляется в отдельном производстве, по предварительному сговору между собой, пришли к магазину, расположенному на территории Чановского района Новосибирской области и действуя совместно, согласно ранее достигнутой договоренности, преследуя корыстную цель, другое лицо, уголовное преследование в отношении которого осуществляется в отдельном производстве, повредив фонарь-прожектор, установленный над входом в магазин, осталось рядом с указанным магазином и наблюдало за окружающей обстановкой, чтобы в случае возникновения опасности предупредить Ионова Д.В.. В это время, Ионов Д.В., повредив металлическую роль-ставню и стеклопакет в окне магазина при помощи предмета в виде металлической монтировки, принесенной с собой, незаконно проник в помещение магазина, где с торгового прилавка, полок и холодильных витрин, Ионов Д.В. тайно похитил товароматериальные ценности и денежные средства различными купюрами, после чего передал похищенное, находившемуся возле окна магазина другому лицу, уголовное преследование в отношении которого осуществляется в отдельном производстве. С похищенным имуществом Ионов Д.В. и другое лицо, уголовное преследование в отношении которого осуществляется в отдельном производстве, с места преступления скрылись, распорядились похищенным как собственным, причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму 43974 рубля 92 копейки.

Третье преступление:

6.03.2020 года около 03 часов 00 минут, перед совершением вышеуказанного преступления, Ионов Д.В. совместно с другим несовершеннолетним лицом, не подлежащим на момент совершения преступления уголовной ответственности в силу возраста, пришли к магазину, расположенному на территории Чановского района Новосибирской области и воспользовавшись тем, что за их действиями никто не наблюдает, с целью уничтожения чужого имущества, используя предмет в виде металлической монтировки, принесенный с собой Ионовым Д.В., уничтожили фонарь-прожектор, установленный над входной дверью в магазин, повредил металлическую роль-ставню, которая при этом полностью пришла в негодность в результате деформации и уничтожил двойной стеклопакет в оконном проеме. Далее, незаконно проникнув в помещение магазина, Ионов Д.В. повредил автоматическую пожарную сигнализацию и оповещения о пожаре, а также комплектующие детали к системе видеонаблюдения. Своими действиями Ионов Д.В., совместно с другим несовершеннолетним лицом, не подлежащим на момент совершения преступления уголовной ответственности в силу возраста причинили потерпевшей материальный ущерб в сумме 40540 рублей 50 копеек.

Четвертое преступление:

29.03.2020 года около 4 часов 00 минут Ионов Д.В. и Хализов М.О., находясь в состоянии алкогольного опьянения, из корыстных побуждений, вступили между собой в преступленный сговор, направленный на совершение разбоя, а именно нападения на ранее знакомых жителей села с целью хищения у них денежных средств. Ионов Д.В. и Хализов М.О., приискав предмет, похожий на палку, используемый в качестве оружия, пришли в дом, где находились потерпевшие, Хализов М.О. и Ионов Д.В., действуя согласованно, постучали в дверь указанного дома, дверь открыл потерпевший. Хализов М.О., действуя согласованно с Ионовым Д.В., с целью завладения чужим имуществом, незаконно проникнув в жилище, совершил нападение, нанеся удар предметом, используемым в качестве оружия, похожим на палку потерпевшему М.. в область головы. Затем незаконно находясь в вышеуказанном доме, Хализов М.О. и Ионов Д.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную цель, умышленно, целенаправленно, действуя совместно согласно предварительной договоренности, применяя к потерпевшим физическое насилие, опасное для жизни и здоровья, используя в качестве оружия предмет, похожий на палку, напали на потерпевших, чтобы подавить их волю и похитить принадлежащие последним денежные средства, стали наносить им удары руками, ногами, а также предметом, похожим на палку, используемым в качестве оружия, по голове, лицу и другим частям тела, осознавая, что тем самым подавляют волю потерпевших, высказывая при этом требования о передачи им денежных средств. В ходе избиения Хализов М.О. вместе с Ионовым Д.В. неоднократно высказывали требование о передаче денег. Потерпевшие, опасаясь за свою жизнь и здоровье, сообщили Хализову М.О. и Ионову Д.В. о местонахождении денежных средств. Получив сведения о местонахождении денежных средств, Ионов Д.В. остался в жилой комнате, где на полу находились потерпевшие, а Хализов М.О. проследовал в спальню, откуда, действуя согласованно с Ионовым Д.В. похитил денежные средства. После этого Хализов М.О. и Ионов Д.В. с похищенными денежными средствами с места преступления скрылись, похищенным имуществом распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшим ущерб на общую сумму 56850 рублей 00 копеек.

Приговором Чановского районного суда Новосибирской области от 03.02.2021 года Ионов Д.В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3 - ст. 161 ч. 1, ст. 158 ч. 2 п. «а, б», ст. 167 ч. 1, ст. 162 ч. 3, 69 ч. 3, ст. 70, ст. 71 Уголовного кодекса РФ и ему назначено наказание в виде 9 (девяти) лет 10 (десяти) дней лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год.

Хализов М.О. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 ч. 3, ст. 70, ст. 69 ч. 4, ст. 71 Уголовного кодекса РФ, назначено наказание в виде 7 (семи) лет 11 (одиннадцати) месяцев 10 (десяти) дней лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1 (один) год 10 (десять) месяцев 6 (шесть) дней.

Ионову Д.В., Хализову М.О. установлены ограничения: не изменять постоянное место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, не выезжать за пределы муниципального образования, где осужденные будут проживать после отбывания лишения свободы, являться один раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Приговор Чановского районного суда Новосибирской области от 3.02.2021 года не вступил в законную силу.