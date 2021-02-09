Организация и осуществление государственного лесного контроля и надзора на землях лесного фонда является важной составляющей деятельности министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Так, специалистами отделов лесных отношений по лесничествам выявлено четыре факта незаконной рубки леса в ходе патрулирования лесных участков Новосибирской области в январе текущего года. «Черные лесорубы» задержаны на месте преступления.

Правонарушители произвели незаконную рубку леса на территории Кыштовского, Доволенского, Сузунского и Татарского лесничеств. Общий объем незаконно заготовленной древесины составил более 29 м3. Лесному фонду Российской Федерации нанесен ущерб на сумму 253 041 руб.

Материалы по выявленным правонарушениям направлены в районные отделения МВД России.