В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Барабинск обратился пассажир поезда сообщением Новосибирск – Новый Уренгой и сообщил о пропаже мужской сумки с документами, банковскими картами, деньгами и мобильным телефоном. 39-летний мужчина ехал домой в Чановский район, находился в состоянии алкогольного опьянения и в пути уснул.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили личность подозреваемого в краже. 38-летний житель Омска ранее 13 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж и незаконный оборот наркотиков. Он следовал из Новосибирска, где повышал квалификацию газосварщика. Злоумышленник заметил оставленные без присмотра вещи соседа и спрятал их в своей дорожной сумке. Позднее он откликнулся на просьбу проводника о помощи, активно искал пропавшие вещи, а затем помогал потерпевшему выйти из вагона на станции назначения. Ущерб, причиненный кражей, составил 18,5 тыс. руб.

Также транспортные полицейские установили, что в Омске подозреваемый пытался оплатить чужими банковскими картами проезд в общественном транспорте и покупки в магазине. При задержании большую часть похищенного, за исключением наличных денег, оперативники обнаружили и изъяли.

Следственным отделением ЛО МВД России на станции Барабинск в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). За это деяние предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Следует помнить, что алкогольное опьянение является одним из факторов, способствующих совершению преступлений. Транспортные полицейские призывают пассажиров не пренебрегать мерами предосторожности и постоянным вниманием к своим вещам и окружающей обстановке. Не распивайте спиртное со случайными знакомыми и попутчиками, а лучше воздержитесь от употребления алкоголя. Не оставляйте без присмотра ручную кладь, электронные гаджеты и даже крупногабаритный багаж. В людных местах не доставайте без необходимости денежные купюры крупного номинала, мобильные телефоны, смартфоны и не демонстрируйте их окружающим. Если чье-либо поведение вызывает подозрение, сообщите об этом человеке сотрудникам полиции. Став очевидцем противоправного деяния, не стесняйтесь привлечь внимание других людей к происходящему. В случае если Вам необходима помощь, Вы всегда можете обратиться к сотрудникам транспортной полиции.