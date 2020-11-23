- В образовательных учреждениях продолжается установка пластиковых окон. В нашем районе ещё остались детские сады, где замена старых конструкций не произведена. Эти работы будут проводиться в течение ноября и декабря.- С 16 ноября обучающиеся общеобразовательных организаций города и района приступили к занятиям после затяжных каникул. Однако формат обучения не для всех школьников остался прежним. О том, как будет проходить образовательный процесс во второй четверти учебного года, нашей съёмочной группе рассказала начальник управления образования администрации Татарского района Ирина Кузнецова.- При поддержке Фонда Президентских грантов на базе ресурсного центра прошло мероприятие «Школа социального проектирования». На встречу были приглашены некоммерческие организации. Реализацию таких проектов Общественная палата региона проводит во всех районах области.- Областные онлайн-соревнования набирают обороты. Шахматистов Татарского района наградили в зале администрации и поздравили с очередными победами. Спортсмены отличились сразу в двух региональных чемпионатах.- Новые квартиры уже ждут своих обладателей. В районе продолжается вручений ключей от собственного жилья, молодым татарчанам, из числа детей, оставшихся без попечения родителей. Ранее крышей над головой уже были обеспечены семь человек, а в настоящее время идёт приёмка очередных квартир.- В конференц-зале администрации Куйбышевского района состоялось торжественное открытие восьмых Каинских Рождественских образовательных чтений. Делегация Татарского района также приняла участие в онлайн-конференции.- В Татарске появилась новая скважина. В рамках федерального проекта «Чистая вода», входящего в национальный проект «Экология», были выделены денежные средства на строительство дополнительной водозаборной скважины по улице Зелёной. Появление нового объекта предотвратит перебои с водоснабжением и повысит качество питьевой воды.- «Сибирская околица» отмечает уже второй юбилей в этом году. Летом в свет вышел тысячный номер газеты, а 16 ноября любимому изданию исполнилось 20 лет. На протяжении всего этого времени «Околица» остаётся любимой в Татарске газетой для семейного чтения- 15 октября в спортивно-оздоровительном комплексе «Космос» состоялся турнир по баскетболу среди мужских команд. Соревнования были посвящены памяти тренера детско-юношеской спортивной школы Владимира Иванова. Такое мероприятие стало уже традиционным для спортсменов Татарского района и других близлежащих населённых пунктов.