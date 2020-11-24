Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 52-летней жительницы Татарска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, вечером 13 июня 2020 года между обвиняемой и ее 47-летним сожителем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возникла словесная ссора, впоследствии переросшая в драку. После драки обвиняемая решила убить мужчину. Женщина приискала в доме кухонный нож и четырехрожковую вилку, подошла к потерпевшему и нанесла ему не менее 5 ударов клинком ножа в область груди, а также не менее 1 удара вилкой в шею. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался спустя непродолжительное время на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова