На территории Чановского района за минувшие выходные 17 и 18 октября произошло 4 пожара, из которых 3 зафиксированы в жилом секторе, а один на открытой территории сельскохозяйственного назначения.

17 октября в Чанах по улице Некрасова загорелся нежилой дом, в результате чего огнем повреждена веранда и крыша дома, причина пожара устанавливается. Этого же числа в д. Погорелка в результате пожара было уничтожено 50 центнеров грубых кормов (сена). Так же в прошедшую субботу с западной стороны от деревни Тармакуль было зафиксировано горение сухой травы.

18 октября в деревне Танчик около 3 ночи произошел пожар во дворе жилого дома, в результате которого поврежден туалет и прилагающий к нему забор. По данному факту проводится проверка.