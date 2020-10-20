

- Летний сезон закрыт. 10 октября в спортивно-оздоровительном комплексе «Космос» прошёл турнир по мини-футболу. Открыл соревнования первый заместитель главы администрации Татарского района Вячеслав Горшков.

- В Татарском районе завершилась уборочная страда. Обмолочено более 78 тысяч гектар зерновых и зернобобовых культур. Также продолжает активная работа в сфере животноводства.- В железнодорожном микрорайоне появилась новая детская площадка. Во дворе дома 112а на улице Ленина теперь стало намного уютнее. Во многом произошло это благодаря самим жителям.- Эпидемиологическая ситуация в регионе становится напряженной, но согласно информации официальных ресурсов Правительства Новосибирской области, система здравоохранения справляется. Исходя из этого, на текущей неделе дополнительные ограничительные меры введены не были. Однако усилена административная работа и контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мер.- В Татарске готовится к открытию новая молодёжная площадка на базе городского дома культуры. Проект «За мостом» будет реализовывать все самые смелые и уникальные идеи, где каждый найдёт себе занятие по душе. Открытие площадки запланировано на конец октября, а пока команда ГДК продолжает готовиться к этому событию.- В начале октября подвели итоги восьмого районного фестиваля творчества ветеранов «Рябиновая осень». В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой конкурс проходил в онлайн режиме.- В нашем районе существует очень хорошая традиция – поздравлять супружеские пары, чей жизненный семейный путь составляет 50 лет. 8 октября в малом зале РДК «Родина» прошло чествование золотых и бриллиантовых юбиляров.