16 октября в 8.50 на а/д Р-254 Иртыш 980 км 700 метров водитель 14.07.1959 г.р., в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Шевроле Нива двигался со стороны с. Рождественка Татарского района по полевой дороге в сторону а/д Р-254 Иртыш при подъезде к перекрестку не выполнил требование правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка в результате чего совершил столкновение с автомобилем Лада 219010 под управлением водителя 11.05.1964 г.р., трезв, который двигался со стороны г. Омска в сторону г. Новосибирска, также в качестве пассажира на заднем сиденье Лада 219010 с левой стороны находилась пассажирка 21.04.1961 г.р.

В результате ДТП водитель автомобиля Шевроле Нива получил травмы и был госпитализирован, пассажирка автомобиля Лада также была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.











