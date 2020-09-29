Прокуратура Усть-Таркского района провела проверку соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности на своевременную оплату исполненных муниципальных контрактов. Установлено что администрация Угуйского сельсовета заключила с индивидуальным предпринимателем контракт на проведение капитального ремонта здания Дома культуры в селе Угуй. Хозяйствующий субъект исполнил условия контракта, однако не получил в установленный срок оплату за работу на сумму почти 800 тыс. руб. Прокуратура возбудила в отношении главы сельсовета дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд), внесла ему представление об устранении нарушений закона. По материалам проверки чиновник привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по исполненному муниципальному контракту перед предпринимателем полностью погашена.

По ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, - влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.