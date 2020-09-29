В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях защиты населения на территории Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании санитарно - эпидемиологической обстановки и предложений администрации Чановского района проведение оптово-розничной универсальной ярмарки «Новопокровская» с 9-10 октября ориентировочно переносится на ноябрь. О дате проведения ярмарки «Новопокровская» в р.п. Чаны будет сообщено дополнительно.

За неделю с 21 по 27 сентября среди жителей Чановского района зарегистрировано 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На проведении исследования на заболевание коронавирусной инфекцией в лаборатории областного центра находится 151 тест.

В целях безопасности населения проводится дезинфекция объектов социальной сферы, общественного транспорта, детских площадок, автобусных остановок, подъездов многоквартирных домов, иных общественных мест с возможным скоплением населения.

Оперативный штаб по координации действий и сбору информации при Главе Чановского района В. И. Губера еженедельно расследует каждый случай заражения коронавирусной инфекцией на территории Чановского района.