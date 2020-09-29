26 сентября в 12.47 диспетчеру ПСЧ-69 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в по ул. Кооперативной пос. Чернышевский. По прибытии на место происшествия, открытого горения в доме обнаружено не было, была плотная задымленность. Также, в полу имелся прогар размером 1 кв. м. В результате пожара погиб мужчина - инвалид 2-й группы 1956 г.р.

26 сентября в с. Орловское Убинского района, при пожаре в жилом доме, пожарным удалось не допустить распространение огня на соседние дома и через десять минут после прибытия ликвидировать открытое горение. Огнем были повреждены частный жилой дом на двух хозяев на площади 96 кв. м. и две веранды, произошло обрушение крыши дома. В ходе разбора завалов были обнаружены два человека без признаков жизни мужчина 1953 г.р. и женщина 1985 г.р.

26 сентября в 18.15 минут местного времени в д. Малая Томка Маслянинского района ликвидирован пожар в частном доме. В результате пожара в комнате огнем поврежден пол у печи. Стены комнаты закопчены по всей площади. На пожаре погиб мужчина 1953 г.р.

Предположительная причина пожаров – неосторожность при курении.