По оперативным данным на территории Татарского района на 24.09.2020:
Больных COVID - 74 человек.
За сутки выявлено больных COVID + 10.
Выздоровевших нарастающим итогом - 222 человек.
По данным оперативного штаба Новосибирской области на утро 24 сентября в регионе выявлено 12 715 случаев COVID-19 (+63 за минувшие сутки), в том числе у 744 детей. 11 тыс. 610 пациентов выздоровели (+73 за сутки).
Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 64 года и две женщины, им был 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 428 человек.
В отделениях реанимации находятся 37 человек. На ИВЛ – 8 пациентов.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 480 пациентов.
Источник: Администрация Татарского района