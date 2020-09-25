По оперативным данным на территории Татарского района на 24.09.2020:

Больных COVID - 74 человек.

За сутки выявлено больных COVID + 10.

Выздоровевших нарастающим итогом - 222 человек.

По данным оперативного штаба Новосибирской области на утро 24 сентября в регионе выявлено 12 715 случаев COVID-19 (+63 за минувшие сутки), в том числе у 744 детей. 11 тыс. 610 пациентов выздоровели (+73 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 64 года и две женщины, им был 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 428 человек.

В отделениях реанимации находятся 37 человек. На ИВЛ – 8 пациентов.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 480 пациентов.