Уважаемые пенсионеры! В рамках Декады пожилых людей 2 октября на территории районного Дома культуры «Родина» будет проходить региональная акция «Шаги здоровья». Вас ждут мастер-класс по скандинавской ходьбе, «Тропа здоровья», горячий чай на свежем воздухе, общение, хорошее настроение. С вами будут работать медики, профессиональные спортсмены, волонтеры.

Приглашаем всех желающих 60+ принять участие в акции. Ждем вас 2 октября в 12 часов в РДК «Родина». Наше здоровье в наших руках!

Совет ветеранов Татарского района