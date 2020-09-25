Прокуратура Чановского района проверила в муниципальном бюджетном образовательном учреждении « Блюдчанская средняя школа» исполнение законодательства при реализации национального проекта «Образование» региональной программы «Успех каждого ребенка».

Директор школы в мае т.г. заключил с единственным поставщиком – обществом с ограниченной ответственностью «Кедр», - три договора на ремонт спортивного зала. Сумма трех договоров составила свыше 1,4 млн. рублей.

Прокуратура установила, что д оговоры образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную для формального соблюдения ограничений, установленных законодательством о закупках для муниципальных нужд.

При этом, действия сторон направлены на ограничение конкуренции с целью не допустить других участников для размещения заказа, проведены без проведения электронного аукциона.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении директора школы административное дело по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение законодательства о контрактной системе).

Антимонопольный орган, рассмотрев материалы прокуратуры, привлек должностное лицо к штрафу в размере 25 тыс. рублей.

Прокуратура Чановского района проверила в муниципальном бюджетном образовательном учреждении « Блюдчанская средняя школа» исполнение законодательства при реализации национального проекта «Образование» региональной программы «Успех каждого ребенка».

Директор школы в мае т.г. заключил с единственным поставщиком – обществом с ограниченной ответственностью «Кедр», - три договора на ремонт спортивного зала. Сумма трех договоров составила свыше 1,4 млн. рублей.

Прокуратура установила, что д оговоры образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную для формального соблюдения ограничений, установленных законодательством о закупках для муниципальных нужд.

При этом, действия сторон направлены на ограничение конкуренции с целью не допустить других участников для размещения заказа, проведены без проведения электронного аукциона.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении директора школы административное дело по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение законодательства о контрактной системе).

Антимонопольный орган, рассмотрев материалы прокуратуры, привлек должностное лицо к штрафу в размере 25 тыс. рублей.