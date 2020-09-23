19 сентября 2020 года в 0.01 мин. на пульт дежурного ЕДДС Чановского района прошел сигнал о сработке АДПИ с gsm модулем в квартире расположенной по ул. Юбилейной в с Старые Карачи, в которой проживает многодетная семья. Данная информация была оперативно доведена до диспетчера ПСЧ-73 а уже им до ПЧ-106 ОП(Озеро Карачинский), а также до начальника ДПК с. Старые Карачи, и по данному адресу были отправлены пожарные подразделения. По прибытию было установлено, что в квартире находятся семейная пара, на момент происшествия детей в квартире не было. Предварительно сходив в баню, граждане приступили к ужину, параллейно установив на электроплиту кастрюлю для приготовления корма для собаки. В процессе приема пищи данными гражданами были употреблены крепкие спиртные напитки, что в скором времени привело семейную пару ко сну с оставленной включенной электроплитой. Из-за подгорания продуктов питания в квартире возникло задымление что и привело к сработке АДПИ. Прибывшим первым добровольная пожарная команда Старокарачинского сельского совета отключила электроплиту, проветрила помещение и установила что возгорание отсутствует. Пожарный извещатель, вовремя обнаруживший задымление, помог предотвратить трагедию.

В целях профилактики пожаров, недопущения гибели и травмирования на них людей на территории Чановского района на протяжении последних 5-ти лет администрацией Чановского района, сельскими поселениями проводится работа по обеспечению мест проживания граждан автономными дымовыми пожарными извещателями, в том числе с GSM модулем. Не смотря на проводимую работу, обеспечить все места проживания малообеспеченной категории граждан за счет бюджетных средств не представляется возможным, в связи с чем, сотрудники МЧС России рекомендуют жителям самостоятельно покупать данные устройства и устанавливать в жилых помещениях. При невозможности самостоятельно приобрести и установить АДПИ с GSM модулем, ОНДиПР по Чановскому району предлагает Вам, чтобы обезопасить себя и своих близких, задуматься об установке в своем жилом помещении автономного пожарного извещателя, который способен обнаружить задымление на ранней стадии пожара и при срабатывании выдать пронзительный сигнал, способный разбудить крепко спящего человека.



Наибольшее количество пожаров связанные с тяжкими последствиями (гибель и травмированием людей) происходит в жилых помещениях (квартиры, частные и садовые дома). Основной причиной наступления тяжких последствий является позднее обнаружение пожара, нахождение людей на момент его возникновения в состоянии сна, в результате чего люди получают смертельные отравления продуктами горения (дымом), а пути безопасной эвакуации на момент обнаружения пожара уже бывают отрезаны огнем и непригодны для безопасной эвакуации. Допустим, вы уверены в своих домочадцах, всегда, уходя из дома, выключаете электроприборы, не оставляете детей без присмотра и не курите в нетрезвом состоянии в постели и т.д. Но где гарантия того, что так же поступают ваши соседи, квартиранты или те, кто живет рядом с вами? Ведь безопасность состоит из многих слагаемых, и в некоторых случаях зависит от других людей, не говоря уже об обстоятельствах и «случайностях» нашей жизни. Так что подумайте…