22 сентября в 19.36 диспетчеру ПСЧ-69 поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. Зеленой с. Кочневка.

Как сообщает Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Татарскому и Усть-Таркскому районам, по прибытии пожарными на место происшествия было установлено, что пожар потушен населением с использованием подручных средств до прибытия подразделений пожарной охраны и добровольной пожарной команды Кочневского сельсовета. На пожаре погиб мужчина 1956 г.р., по социальному положению – пенсионер. Проживал один.

В результате пожара дом огнем не поврежден. В комнате, где произошел пожар, огнем уничтожен диван на площади 2 кв. м. и повреждена комната на площади 24 кв. м. Стены в комнатах жилого дома покрыты сажей и копотью в результате воздействия продуктов горения.



