По оперативным данным на территории Татарского района на 23 сентября больных COVID - 65 человек. За сутки выявлено 11 больных. Всего выздоровевших - 221 человек.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией администрация района просит жителей в местах массового скопления людей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию (1,5 – 2 метра).

За неделю с 14 по 20 сентября среди жителей Чановского района зарегистрировано 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В целях безопасности населения проводится дезинфекция объектов социальной сферы, общественного транспорта, детских площадок, автобусных остановок, подъездов многоквартирных домов, иных общественных мест с возможным скоплением населения. Оперативный штаб по координации действий и сбору информации при главе Чановского района В.И. Губера еженедельно расследует каждый случай заражения коронавирусной инфекцией на территории Чановского района.

По данным оперативного штаба Новосибирской области на утро 23 сентября в регионе зафиксировано 12 652 случая COVID-19 (+65 за минувшие сутки), в том числе у 744 детей. 11 537 пациентов выздоровели (+92 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 59 лет и женщины, им было 53 года, 71 год, 82 года и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 425 человек.

В отделениях реанимации находятся 38 человек. На ИВЛ – 9 пациентов.

Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 317.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 467 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 495 513 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 377 жителей региона, 42 173 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 873 обращения, госпитализированы 27 человек.