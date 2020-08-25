24 августа в 12.30 в 3 км от с. Победа, Усть-Таркского района гражданин 18.09.1986 г.р., осуществлял ремонт зерноуборочного комбайна VECTOR 410, принадлежащего ООО «Побединское» совместно с гражданином 16.09.1961 г.р., и гражданином 15.01.1975 г.р. В ходе ремонта комбайна граждане 1986 и 1961 г.р. находились между передним колесом и жаткой комбайна, осуществляли ремонт пружины. В это время необходимо было опустить жатку комбайна на специальную стойку, для чего требовалось запустить двигатель, чтобы воспользоваться гидравликой. Гражданин 1975 г.р. поднялся в кабину комбайна, запустил двигатель. Зерноуборочный комбайн начал движение вперед и наехал на гражданина 1986 г.р. От полученных травм скончался на месте.