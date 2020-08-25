По данным на 24 августа, в Омской области из-за птичьего гриппа уничтожили уже 10 893 головы птицы общей массой 19,9 тонны. По видам это 7185 кг кур (5378 голов), 8032 кг гусей (3016 голов), 4003 кг уток (2372 головы), 662 кг индейки (104 головы), 8 кг голубей (25 голов).

Птица была уничтожена в 336 хозяйствах, сообщила пресс-служба омского Минсельхоза. При этом заболевание было выявлено в 21 хозяйстве в 14 деревнях. Птичий грипп на данный момент зафиксирован в десяти районах региона.

Стоимость уничтоженной птицы владельцам возместят. Сейчас идет подготовка документов для определения килограмма мяса по видам птицы.

Для получения компенсации сельчане должны будут направить заявку в региональный Минсельхоз в течение 30 рабочих дней со дня отмены карантина в их населенном пункте. Срок рассмотрения заявления – 15 рабочих дней.