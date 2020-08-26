Лжетеррористы измучили Новосибирск: пятый раз за две недели. 26 августа угрозы минирования поступили на ТЭЦ Новосибирска. Фото Алексея Танюшина Минированием снова угрожают утром 26 августа Новосибирску и другим городам области – в пятый раз с 13-го числа. Неизвестные повадились отправлять письма с угрозами на электронную почту организаций, и экстренные службы вынуждены реагировать. Беспокойным снова выдалось утро 26 августа у некоторых новосибирцев: неизвестные злоумышленники снова разослали электронные письма с угрозами минирования. Атаке подверглась ТЭЦ-3. По данным экстренной службы «112», сообщения о минировании ТЭЦ-3 действительно поступили утром 26 августа. К 8 часам сотрудников электростанции вывели на улицу. Также полиция и сотрудники МЧС прибыли на ТЭЦ в Барабинске. Это уже второй подобный случай за два дня и пятый – за последние две недели. Утром 13, 20, 21 и 25 августа неизвестные сообщали о минировании новосибирских мостов, зданий мэрии, судов, детских садов, больниц, налоговых инспекций, вокзала, аэропорта, банковских и почтовых отделений, станций метро, гипермаркетов, ТЭЦ и так далее. Во всех случаях злоумышленники действовали по одинаковой схеме: рассылали угрозы о взрыве по электронной почте на адреса учреждений. Ни одного взрывного устройства в итоге обнаружено не было. Ситуацию прокомментировали в «СГК»: «Правоохранительные органы обследуют территории станций, на штатную работу ТЭЦ это не влияет. Поводов для беспокойства нет». По фактам сообщений о минировании объектов проводятся проверки, сообщили в аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области. «В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений», – рассказали в АТК, призвав граждан сохранять спокойствие. Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова – председателя антитеррористической комиссии региона.