По оперативным данным на территории Татарского района на 09.08.2020:

Больных COVID - 61 человек.

За сутки выявлено больных COVID + 0.

Выздоровевших нарастающим итогом - 110 человек.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией администрация Татарского района просит жителей в местах массового скопления людей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию (1,5 – 2 метра).

В связи с эпидемиологической ситуацией праздничные мероприятия в честь 95-летия Татарского района с массовым пребыванием людей переносятся на сентябрь. О дате проведения праздника будет сообщено позже.