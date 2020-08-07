В Новосибирской области полицейские задержали подозреваемого в незаконном культивировании мака.

16 июля текущего года сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 39-летнего жителя города Татарска, который выращивал на своем земельном участке мак.

В общей сложности полицейские обнаружили и изъяли у мужчины более 167 кустов наркосодержащего растения, которое он выращивал для собственного употребления.

В ходе выяснения обстоятельств полицейские установили, что семена растения подозреваемый обнаружил в хозяйственной постройке на территории своего участка. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 231 Уголовного кодекса РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры». В отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Изъятый мак будет уничтожен после вынесения решения суда по данному уголовному делу.